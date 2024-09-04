Россиянин принял роды у жены во время поездки в роддом

Житель Нижнего Новгорода принял роды у жены во время поездки в роддом

Россиянин принял роды у супруги во время поездки в роддом. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что житель Нижнего Новгорода одной рукой вел автомобиль, а другой принимал роды. Он рассказал, что все случилось неожиданно быстро, за 10-15 минут.

Мужчине пришлось откинуть назад переднее кресло, на котором сидела его жена, и принимать своего сына прямо на ходу. «Прямо здесь, в машине, он родился, — сообщил он. — Я его в руки взял, положил ей на грудь и как раз уже подъехали к роддому».

Ранее многодетная россиянка родила четверню и рассказала о реакции мужа и главных сложностях. Малышки родились в конце июня у пары из Владивостока, уже имеющей четырех старших детей.