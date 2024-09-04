Россиянин разбил стакан о лицо женщины в ресторане и попал на видео

В Алтайском крае пьяный мужчина разбил стакан о лицо посетительницы ресторана

В Алтайском крае пьяный мужчина разбил стакан о лицо посетительницы ресторана. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленном видеоролике гость заведения подходит к незнакомке, сидящей в компании за столом, и выплескивает на нее бокал с пивом. Затем мужчина ударяет гостью, она держится за лицо. В конфликт вмешивается ухажер посетительницы, но получает от дебошира в шею битым стеклом.

После отдыха в ресторане мужчина и женщина были госпитализированы с резаными ранами. Их обидчика удалось задержать.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчину в кепке с российским флагом отказались пускать в ресторан. В тот вечер охранник заведения в Екатеринбурге не стал объяснять причину подобных действий.