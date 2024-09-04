Российские компании назвали устаревшие практики при поиске работы

Talantix: 71 % компаний считают сопроводительные письма устаревшей практикой

На фоне сложной ситуации на российском рынке труда обязательные когда-то этапы для соискателя при поиске работы уходят в прошлое. По данным опроса экспертов облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в экосистему сервисов hh.ru, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»), почти три четверти компаний назвали сопроводительные письма устаревшей практикой.

По словам 71 процента респондентов, наличие сопроводительного письма не играет никакой роли при принятии решения о кандидате. На фоне дефицита кадров и высокого спроса на соискателей задача рекрутеров состоит в том, чтобы максимально привлечь специалистов к вакансии и довести их до трудоустройства.

Однако для ряда специальностей сопроводительное письмо может быть важно, отмечают работодатели. Оно может показать мотивацию, опыт и качества кандидата на позицию IT-специалиста (так считают 32 процента опрошенных), менеджера по продажам (35 процентов) и высшего и среднего менеджмента (35 процентов). При этом на наличие сопроводительного письма у соискателей в области рекламы и маркетинга обращают внимание 53 процента компаний.

В большинстве случаев сопроводительные письма не требуются при отклике на вакансии в сферах производства и сервисного обслуживания (так считают 80 процентов рекрутеров), транспорта и логистики (71 процент) и рабочего персонала (75 процентов). Как правило, когда речь идет о массовом линейном персонале, работодатель может не запрашивать даже резюме, добавили эксперты.

Директор по развитию Talantix Марина Хадина объясняет, что часто с помощью сопроводительного письма HR-специалисты хотят убедиться в том, что соискатель внимательно прочел требования, указанные в объявлении. «В этом случае при отклике на вакансию предлагают написать сопроводительное письмо, чтобы собрать отклики от наиболее релевантных кандидатов», — отметила она. На наличие письма чаще обращает внимание малый бизнес (39 процентов против 24 процентов у крупных компаний) — небольшие предприятия уделяют внимание каждому работнику, так как в маленьком коллективе роль каждого сотрудника заметно возрастает.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков назвал самыми востребованными профессиями в России инженерные и рабочие специальности. В производственной сфере министр особенно выделил профессии сварщиков и операторов станков с ЧПУ (числовым программным управлением). Он также отметил высокий спрос на российском рынке труда на IT-специалистов.