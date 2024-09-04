Российский легкоатлет выиграл Паралимпиаду с мировым рекордом

Российский легкоатлет Свиридов выиграл Паралимпиаду с мировым рекордом

Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен стал победителем в толкании ядра с результатом 17,18 метра, что является новым мировым рекордом. Второе место занял соотечественник Свиридова Алан Кокойты (16,27). Бронзовую медаль завоевал представитель Казахстана Дастан Мукашбеков (16,00). Соревнования проходили среди атлетов с нарушением координации.

Золото Свиридова стало для сборной России 13-м на нынешних играх. Награды россиян не учитываются в общекомандном медальном зачете.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.