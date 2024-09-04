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20:18, 4 сентября 2024Моя страна

Российский заповедник опубликовал пугающие кадры с оленем и зайцем

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал пугающие ночные кадры с оленем и зайцем

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал пугающие кадры со своими обитателями. Соответствующий пост появился в Telegram-канале российского заповедника.

Так, на одном размещенном снимке, сделанном ночью, предстал пятнистый олень, пристально смотрящий в камеру фотоловушки. При этом на другом кадре запечатлен маньчжурский заяц, сидящий на поляне среди деревьев.

«Дикие животные весьма любопытны, и их интересуют новые объекты (фотоловушки) в лесном "доме"» — объяснили авторы сообщения.

Ранее леопард по кличке Лорд устроил «нежности с землей» и удачно попал в кадр. Камера запечатлела, как большая дикая кошка лежит на возвышенности — с нее открывается вид на далекие сопки и горы. Леопард несколько раз потерся спиной о землю, а мордой — о ближайшую корягу.

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      Мария Винар
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