США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке после обвинений экс-чиновнице

США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке после обвинений в адрес бывшей помощницы губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хочул в якобы тайной работе на правительство КНР. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Я выразила свое желание выслать генерального советника из Китайской Народной Республики и миссии в Нью-Йорке, и мне сообщили, что генеральный советник больше не работает в миссии в Нью-Йорке», — рассказала губернатор штата.

Хочул также подчеркнула, что решение было принято после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ее бывшая чиновница Линда Сан была обвинена в контрабанде иностранцев и сговоре с целью отмывания денег. Ее муж также находится под подозрением.

3 июня министерство государственной безопасности КНР заявило, что служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала супружескую пару чиновников из центральных государственных органов Китая. В сотрудничестве с британской разведкой уличили гражданина КНР по фамилии Ван, который ранее обучался в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его жену. Отмечается, что тем самым было раскрыто «крупное дело о шпионаже».