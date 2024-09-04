Стало известно о закупке Украиной китайских дронов вопреки возражениям производителя

РИА Новости: Киев закупает китайские дроны через Польшу вопреки возражениям DJI

Киев закупает китайские дроны Mavic через Польшу вопреки возражениям производителя, компании DJI. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно, что беспилотники приобретаются через дочернее подразделение польской компании. По данным украинского портала госзакупок Prozorrо, крупнейший контракт на сумму более 391,5 миллиона гриве на закупку 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов Mavic 3E был заключен с фирмой «УМО Украина», крайний срок поставки – 31 августа.

Эта компания является дочерним предприятием компании «УМО», она создана в Польше в 1997 году и специализируется на поставках военной техники.

Китайская компания DJI в апреле 2022 года приостановила деятельность в России и Украине, она возражает против использования своей продукции обьоими сторонами конфликта. Летом 2023 года Пекин запретил экспорт дронов, которые могут использоваться в военных целях, а компании обязаны получать разрешение на поставки некоторых моделей и компонентов.

