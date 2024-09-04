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18:59, 4 сентября 2024Экономика

Тысячи живых муравьев в посылках с «печеньем» из Таиланда нашли в Москве

ФТС: в Москве нашли тысячи живых муравьев в посылках с «печеньем» из Таиланда

Кадр: Telegram-канал «ФТС России »

Российские таможенники нашли в нескольких посылках из Таиланда тысячи живых муравьев. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, две посылки без проблем дошли до Москвы. В декларации было заявлено, что в них «детские игрушки и печенье». При этом инспекторы нашли там живых муравьев.

Насекомых, как отметили в ФТС, запечатали в пробирки вместе с питательным раствором, всего в посылках нашли 171 стеклянную колбу. В них же оказались муравьи-капканчики, муравьи-фуражиры и тропические древоточцы.

«Таможенники приняли решение об отказе в выпуске, муравьи возвращены отправителям. Напоминаем, что живые животные, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей, запрещены к пересылке», — сказано в сообщении.

В отношении отправителей из Таиланда начата проверка. Также их пригрозили привлечь к ответственности за несоблюдение запретов и ограничений.

Ранее стало известно, что балтийские таможенники задержали статую медведя-воина из дериватов. Российский бизнесмен хотел вывезти в ОАЭ медведя в боевом снаряжении с мечом и щитом.

Незадолго до этого в Москве также задержали 37-летнего мужчину — он заказал из Таиланда гашиш в банке из-под косметического скраба. В посылке таможенники нашли 225 граммов запрещенного вещества.

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      Варвара Кошечкина
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