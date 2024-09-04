У ВСУ заметили дефицит одного вида вооружений

Полковник Матвийчук указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается значительный дефицит современной артиллерии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что у Украины имеются проблемы с автоматизацией имеющейся техники.

«Переданные Болгарией артиллерийские установки "Гвоздика" — это еще наша, советская техника. Это 122-миллиметровая гаубица с дальностью стрельбы порядка 18 километров, противопульной броней, — рассказал Матвийчук. — Это старая машина, она ходит только при хорошем уходе».

В боевых действиях, в которых Украина вынуждена участвовать сегодня, «Гвоздика», как считает полковник, будет слабым подспорьем, прежде всего, потому что она не подлежит автоматизации.

«На нее нужно ставить новые системы командных машин, которые есть только в России. Варианты НАТО не подходят. Конечно, "Гвоздики" будут учитываться, как боевые единицы, но это не современное средство, — подчеркнул военный. — Та артиллерия, которая была у ВСУ изначально, уже почти вышла из строя. То, что передает НАТО — разных калибров, там нет системного подхода. Так что Украине необходимо создавать артиллерию практически с нуля, автоматизировать ее. На данный момент мы видим дефицит современной артиллерии».

Ранее сообщалось, что Болгария передала Украине самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Уточняется, что за каждое переданное Киеву оружие и боеприпасы Болгария получит финансовую компенсацию, которая будет реинвестирована в модернизацию Сухопутных войск и другие виды вооруженных сил страны.