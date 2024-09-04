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13:19, 4 сентября 2024Россия

В Госдуме ответили на отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Депутат Шеремет счел здравомысленным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Отказ американского предпринимателя Илона Маска помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму говорит о позиции Маска как здравомыслящего человека. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление Маска, который напомнил о причинах отказа включить Starlink над Крымом для ВСУ. Предприниматель не дал украинским военным воспользоваться спутниковой связью для атак на российские корабли из-за санкций США.

«Слова Маска — это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США»,  — считает парламентарий. По его мнению, если бы у власти в Вашингтоне стояли такие люди, как Маск, мир бы никогда не оказался на грани третьей мировой войны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Маску и выразил ему благодарность за Starlink. Из-за Starlink скорость связи в зоне специальной военной операции (СВО) улучшилась, заверил он.

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