В Госдуме ответили на отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Депутат Шеремет счел здравомысленным отказ Маска помогать ВСУ в ударах по Крыму

Отказ американского предпринимателя Илона Маска помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крыму говорит о позиции Маска как здравомыслящего человека. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление Маска, который напомнил о причинах отказа включить Starlink над Крымом для ВСУ. Предприниматель не дал украинским военным воспользоваться спутниковой связью для атак на российские корабли из-за санкций США.

«Слова Маска — это позиция здравомыслящего человека, голос которого слышен далеко за пределами США», — считает парламентарий. По его мнению, если бы у власти в Вашингтоне стояли такие люди, как Маск, мир бы никогда не оказался на грани третьей мировой войны.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Маску и выразил ему благодарность за Starlink. Из-за Starlink скорость связи в зоне специальной военной операции (СВО) улучшилась, заверил он.