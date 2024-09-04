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06:49, 4 сентября 2024Россия

В Госдуме пообещали награду в сто тысяч рублей за поимку представителя МИД Украины

Депутат Шеремет пообещал100 тыс. руб. за поимку представителя МИД Украины Тихого
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал награду в сто тысяч рублей за поимку официального представителя украинского Министерства иностранных дел Георгия Тихого, передает РИА Новости.

«Тихий в своих бравадах, оскорблениях и угрозах в адрес России и ее союзников позабыл пословицу: "Не буди лиха, пока оно тихо"», — сказал политик.

Шеремет пообещал награду тому, что доставит представителя МИД в Крым «на перевоспитание». Он также указал, что для «военных преступников, захвативших власть на Украине» готовы камеры.

Ранее Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» визит президента Владимира Путина в Монголию. Он отметил, что тот факт, что Монголия отказывается выполнять ордер МУС на «арест» политика, наносит удар по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права, и пригрозил Улан-Батору последствиями.

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      Марина Совина
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