В Кремле ответили на слова Зеленского об удерживании территории под Курском

Песков прокомментировал слова Зеленского об удерживании территорий под Курском

В Кремле ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского об удерживании территории под Курском, заявив, что «киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии изданию Life.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Зеленский в интервью NBC News заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные российские территории, поскольку они являются неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению конфликта.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и выполнять те задачи, которые стоят», — обозначил Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что перед Россией стоит задача по завершению специальной военной операции на Украине (СВО).

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» назвал слова Зеленского о планах на курские территории блефом или игрой воображения.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.