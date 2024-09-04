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19:17, 4 сентября 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали вступление иностранных военных в ВСУ

МИД: Киев использует как пропаганду факт вступления иностранных военных в ВСУ

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Киев использует как пропаганду факт вступления иностранных военных в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявили в МИД России в ответ на запрос «Ленты.ру».

«Факт вступления иностранцев в ряды ВСУ используется Киевом для пропаганды якобы широкой международной поддержки своих действий и укрепления морального духа украинских вооруженных формирований», — ответили в ведомстве на вопрос о массовом наемничестве в Колумбии.

В МИД добавили, что иностранцев вербуют западные страны и украинские дипломатические представительства. Кроме того, отмечается, что к латиноамериканцам в ВСУ часто относятся как к людям второго сорта: им не платят зарплату и отправляют на штурмы в качестве «пушечного мяса».

Подчеркивается, что большая часть иностранных военных принимает участие в конфликте на стороне Украины ради выгоды, а не по идейным мотивам. Помимо этого, в МИД сообщили, что российская сторона видит серьезное отношение властей Колумбии к вступлению граждан страны в ряды ВСУ.

30 августа ФСБ РФ заявила о задержании двух граждан Колумбии за участие в боевых действиях на стороне Украины в статусе наемников. Уточнялось, что их депортировала Венесуэла во время пересадки в аэропорту Каракаса.

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      Кристина Есикова
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