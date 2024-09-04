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12:25, 4 сентября 2024Бывший СССР

В МИД высказались о голосовании за президента Молдавии в России

Захарова: Москва не препятствует голосованию за президента Молдавии в России
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Vadim Ghirda / AP

Москва не препятствует проведению голосования за президента Молдавии на территории России. О едином дне выборов в республике высказалась представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Россия ни в коем случае не намерена чинить препятствия в организации голосования проживающим в нашей стране гражданам Молдавии или каким-то образом ограничивать количество избирательных участков», — заявила дипломат.

Она добавила, что Москва предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности волеизъявления проживающих на территории России молдавских граждан.

Ранее Захарова заявила, что Москва будет считать любые провокации против российских граждан и миротворцев в непризнанной Приднестровской молдавской республике нападением на Россию. Она обратилась к молдавским политикам с напоминанием, что российский воинский контингент появился на территории Приднестровья ради прекращения гражданской войны.

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      Глеб Палехов
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