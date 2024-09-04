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15:10, 4 сентября 2024Россия

В Москве у девушки остановилось сердце из-за перепутавшего уколы врача

В Москве реаниматологи не смогли спасти девушку, получившую неправильный укол

Фото: DC Studio / freepik

В Москве у девушки остановилось сердце из-за врача, который перепутал лекарства для инъекции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

36-летняя россиянка вернулась домой после операции по удалению фурункула, которая прошла в частной клинике. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако дома возникли осложнения. Из прооперированного места на спине начала идти кровь. Женщина позвала домой знакомого врача, который сказал ей купить перед его приездом лидокаин, аминокапроновую кислоту и «Этамзилат». Прибыв к ней домой, медик сделал уколы с лидокаином в спину, после чего ввел, как он думал, «Этамзилат» внутривенно.

После инъекции у пациентки ухудшилось состояние, затем она потеряла сознание, после чего у нее произошла остановка сердца. На место происшествия прибыли реаниматологи, однако спасти ее они не смогли.

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Полицейские обнаружили в квартире закрытые капсулы «Этамзилата». По предварительным данным правоохранительных органов, врач перепутал упаковки и вколол девушке вместо останавливающего кровотечение лекарства лидокаин внутривенно.

Ранее в Симферополе мать впавшего в кому двухлетнего мальчика обвинила местных врачей, которые несколько дней не могли поставить верный диагноз, в халатности. В региональном Минздраве сообщили, что на данный момент мальчика лечат в инфекционной больнице.

ЖЗЛ
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