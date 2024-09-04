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18:08, 4 сентября 2024Россия

В России гражданина Украины мобилизовали на СВО и отказали в выплате

В Санкт-Петербурге гражданина Украины мобилизовали на СВО и отказали в выплате

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге гражданина Украины мобилизовали на специальную военную операцию (СВО) и отказали в выплате. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов российского города Дарья Лебедева.

По словам Лебедевой, в 2022 году у мужчины был вид на жительство в России, но российского паспорта у него не было. Вместе с тем в декабре 2022-го мужчину отправили на фронт в рядах Российской армии, где он пробыл, пока не достиг предельного возраста пребывания на военной службе — до июля 2023 года.

Спустя пять месяцев по возвращении с СВО мужчина получил российское гражданство и обратился за выплатой. В администрации Колпинского района бойцу отказали, мотивировав решение тем, что на момент отправки в зону СВО он еще не был россиянином.

Мужчина обратился в прокуратуру. Дело дошло до суда, который обязал произвести назначение выплаты военнослужащему.

«Призывали [его] как гражданина России, несмотря на отсутствие гражданства. Человек уехал на СВО, достойно и честно исполнил свой Конституционный долг и обязанность по защите России. Соответственно, имеет право на льготы и выплаты», — заключила Лебедева.

Ранее в спецназе «Ахмат» рассказали, что в их рядах сражается с Вооруженными силами Украины (ВСУ) японский боец с позывным Камикадзе. Он получил российское гражданство.

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      Елена Торубарова
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