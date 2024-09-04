В России объяснили необходимость ужесточения правил работы такси

Политолог Данилин заявил, что в России станет меньше таксистов-мигрантов

Политолог Павел Данилин объяснил необходимость ужесточения регулирования в сфере такси. Его слова приводит «Царьград».

Данилин заявил, что в России не нужны таксисты, которые не знают русского языка и карты города, где работают. «Почему мы доверяем свою безопасность исключительно тем летчикам, которые прошли очень серьезные испытания и проверки, а в данном случае готовы садиться за руль непонятно к кому? Это, честно говоря, неправильный подход», — отметил эксперт.

По его мнению, после ужесточения правил работы такси в России станет меньше водителей-мигрантов. «Если люди, которые водят машины, а чаще всего это именно гастарбайтеры, не могут получить этот полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров — прим. «Ленты.ру») и не смогут водить такси, то очевидно, что в этом нет ничего плохого. Потому что нашим таксопаркам придется просто брать на работу русских людей, граждан России», — заключил Данилин.

С сентября вступили в силу новые правила работы такси в России. Теперь водителям необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), предусмотренное для защиты клиентов во время поездки. Однако для этого необходимо получить разрешение на работу в такси.