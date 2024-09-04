В России взлетели цены на запчасти для китайских машин

НАПИ: запчасти на китайские автомобили за год подорожали на 45 процентов

В России взлетели цен на оригинальные запчасти для китайских автомобилей. Об этом со ссылкой на анализ цен по страховой корзине от агрегаторов сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

За год запчасти подорожали в среднем на 45 процентов, с 44 до 63 тысяч рублей, подсчитали специалисты. Так, колесный диск в для машины из КНР стал в среднем стоить больше на 35,8 процента (23,3 тысячи рублей), заднее крыло — на 35,4 процента (151,2 тысячи рублей).

Заметнее всего выросла стоимость правой передней двери (на 73 процента, до 110,5 тысячи рублей) и переднего бампера (на 70,9 процента, до 34,8 тысячи рублей). Меньше всего за год изменились цены на лобовое стекло (на 25,5 процента, до 52,1 тысячи рублей) и задние фары (на 29,4 процента, до 20,7 тысяч рублей).

Ранее автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что контрафактные запчасти занимают 35 процентов российского рынка. Он отметил, что контрафакт и неоригинальные детали — не одно и то же. «Контрафактные запчасти — это подделки. Это абсолютно опасные вещи. Потому что там, где их производят, нет никакого контроля качества», — предупредил Ракитин.