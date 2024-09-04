Экономист Сакс назвал нападение на Курскую область ошибкой, ослабившей ВСУ в ДНР

Американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) было ошибкой. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Сакс назвал нападение на Курскую область ошибкой, поскольку оно ослабило ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). По его мнению, эта операция не принесет Киеву результатов. «Украина движется к поражению на поле боя как под Курском, так и в Донбассе», — отметил он.

По мнению эксперта, США «глубоко вовлечены» в планирование и реализацию военных операций ВСУ. Он также предположил, что президент страны Джо Байден вряд ли сделает шаги в пользу урегулирования украинского кризиса путем переговоров.

Ранее Сакс заявил, что Украина проигрывает России на поле боя. По его словам, вылазка ВСУ в Курскую область лишена всякого смысла с военной точки зрения.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.