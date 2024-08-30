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23:24, 30 августа 2024Мир

Американский экономист назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной

Сакс: Украина проигрывает, вылазка в Курскую область бессмысленна

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина проигрывает России на поле боя, вылазка ВСУ в Курскую область лишена всякого смысла с военной точки зрения. Об этом рассказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.

«Украина проигрывает войну на поле боя. Это основное», — отметил эксперт.

При этом, комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, Джеффри Сакс отметил бессмысленность этого преступного шага киевского режима с военной точки зрения.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон рассказал, что украинские военные в Курской области вынуждены прятаться, чтобы выжить. Джонсон сравнил украинских военных с кучей тараканов, бегающих по кругу, когда их обнаружили ночью на кухне.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что атакой на Курскую область Украина сама ускорила свое военное поражение. По мнению эксперта, украинское командование усугубило свое положение, обнажив стратегически важный участок фронта в Донбассе, откуда отвели резервы.

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      Марина Совина
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