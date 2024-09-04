Автор NI Йост: авантюра ВСУ в Курской области показала их скверное положение

Украинская« авантюра» в Курской области продемонстрировала безысходное положение Киева. Об этом написал обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала The National Interest.

Йост назвал самой очевидной целью атаки ВСУ на Курскую область попытку не дать российским военным продвинуться еще дальше на фронте. Однако этот план провалился: сейчас сдача России Покровска кажется неизбежной. Возможно, Киев хотел в будущем обменять эту территорию на переговорах, но это вряд ли произойдет.

«У Украины заканчиваются люди, техника и, в конечном счете, время. Это вторжение свидетельствует о том, что украинское руководство понимает это», — заявил автор публикации.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс назвал нападение ВСУ на Курскую область ошибкой. «Украина движется к поражению на поле боя как под Курском, так и в Донбассе», — отметил он.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.