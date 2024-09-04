В США заявили о готовности перезапустить несколько реакторов АЭС

Bloomberg заявил о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в США

В США планируют перезапустить некоторые из 13 реакторов атомных электростанций (АЭС) закрытых за последнее десятилетие. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению опрошенных агентством аналитиков, у США есть готовности к перезапуску только трех из 13 реакторов. Среди них — реактор АЭС Palisades в Мичигане, реакторы в Пенсильвании на станции Three Mile Island, и в Айове, на станции Duane Arnold. Предполагается, что эти действия станут дорогостоящими.

«Повторный ввод этих станций в эксплуатацию действительно подчеркивает потребность в чистой энергии. Все зависит от того, сколько денег вы готовы потратить», — заявил Адам Штайн, директор по инновациям в области ядерной энергетики в калифорнийском исследовательском центре Breakthrough Institute.

Весной США предрекли остановку АЭС из-за санкций против урана из России. В какой-то степени дефицит смогут восполнить Казахстан и Канада, заявили опрошенные РИА Новости специалисты.