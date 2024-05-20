США предрекли остановку АЭС из-за санкций против урана из России

РИА Новости: США предрекли остановку АЭС из-за запрета импорта урана из России

Если Россия прекратит поставки обогащенного урана в США, это может привести к остановке ядерных реакторов, пишет РИА Новости. Эксперты отмечают, что почти треть ядерного топлива, которое используют американские АЭС, обеспечивали российские поставщики.

В какой-то степени дефицит смогут восполнить Казахстан и Канада, нарастив поставки в США. Кроме того, американцы инвестируют в собственные добывающие предприятия. Однако на все это нужно время, а также существенные структурные изменения, которые скажутся на энергетической безопасности, считает статс-секретарь Экологической палаты Вадим Петров.

Помимо этого, США пытаются нарастить закупки в Европе. «Если американцы вынудят и Европу запретить российское топливо, то 20-25 процентов атомной энергетики сократит выработку наполовину или полностью. Конечно, возникнут обходные пути, но вырастет цена — на десять процентов минимум», — добавил основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Эксперты подчеркивают, что запасов топлива в США хватит на год-полтора. Поэтому в законе оставили лазейку, разрешающую закупки из России в случае, если другие источники будут недоступны.

В апреле сенат США запретил импорт урана из России. При этом власти допустили возможность исключить российское ядерное топливо из санкционных ограничений до 2027 года, если этот шаг будет отвечать национальным интересам США.

Как заявила помощник главы Министерства энергетики (Минэнерго) Кэтрин Хафф, США потребуется 3-4 года для того, чтобы построить новые мощности для снижения зависимости от поставок российского обогащенного урана. К числу союзников и партнеров, которые при необходимости окажут помощь Вашингтону в этом вопросе, она отнесла Канаду, Францию и Японию.