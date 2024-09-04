В Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей

В Сумской области Украины начали эвакуацию жителей приграничного города Глухова

Власти Сумской области вскоре начнут эвакуировать жителей из приграничного города Глухова и Глуховской общины. Об этом в эфире телемарафона заявил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх, передает издание «Страна».

Он пояснил, что соответствующее решение было принято на совете обороны области. Население Глухова в 2022 году составляло несколько десятков тысяч человек.

30 августа власти Сумской области призывали жителей приграничных районов эвакуироваться добровольно. Тогда Артюх отмечал, что есть общины, готовые принять население и предоставить убежище.

Ранее 4 сентября в Краматорском и Покровском районах на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) также была объявлена принудительная эвакуация. Министерство по вопросам реинтеграции Украины уточнило, что будут вывезены дети из 31 населенного пункта. Украинские власти развернут два приемных пункта эвакуации.