Во Франции депутаты подписали резолюцию об отстранении Макрона

Franceinfo: 81 депутат подписал резолюцию с требованием отстранить Макрона

Более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отстранения Эммануэля Макрона с поста президента Франции. Об этом сообщает радио Franceinfo.

Утверждается, что документ подписали 81 депутат от блока «Новый народный фронт», из которых 72 человека являются депутатами от партии «Непокорившаяся Франция». Причиной подписания резолюции стал «беспрецедентный» отказ Макрона от назначения представителя блока на пост премьер-министра страны.

«Столкнувшись с отказом президента Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики», — указано в заявлении «Непокорившейся Франции».

Ранее канал BFMTV опроверг данные о том, что новый премьер-министр Франции будет назначен 4 сентября. «Имя нового премьер-министра не будет объявлено в эту среду вечером», — утверждается в публикации.