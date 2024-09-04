Вратаря сборной Украины номинировали на приз имени Яшина

Вратаря сборной Украины Андрея Лунина номинировали на приз имени Льва Яшина

Журнал France Football номинировал вратаря мадридского «Реала» и сборной Украины по футболу Андрея Лунина на приз лучшему голкиперу года, который носит имя бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина. Об этом сообщается в аккаунте издания в соцсети X.

Помимо украинца, на трофей претендуют девять вратарей. Среди них голкипер сборной Грузии и английского «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили.

Приз был учрежден France Football в 2019 году. Его действующим обладателем является вратарь сборной Аргентины и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

25-летний Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. В минувшем сезоне он провел в составе сливочных 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча.