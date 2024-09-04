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11:26, 4 сентября 2024Мир

Захарова высказалась о желающих присоединиться к НАТО и ЕС странах

Захарова: присоединиться к НАТО и ЕС стремятся не крупнейшие экономики мира

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Присоединиться к Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу (ЕС) стремятся не крупнейшие экономики мира. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат оспорила мнение о том, что до кризиса Североатлантических структур еще далеко. Она напомнила о выходе Великобритании из Евросоюза, которая не просто покинула объединение, но «ушла вместе со своей экономикой, своим потенциалом».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, все прекрасно понимают, что творится внутри НАТО. «Самое интересное, что подключиться к этим структурам — и к НАТО, к ЕС — стремятся не крупнейшие экономики мира, не страны с богатейшим потенциалом развития, кадрами, ресурсами, природными ресурсами, а те страны, которые сами во многом нуждаются не в поддержке, а в глобальной перепрошивке», — уточнила она.

Ранее Захарова предупредила страны НАТО об ответе Украине в случае совершения Киевом новых террористических действий. Она подчеркнула, что он будет незамедлительным и крайне болезненным.

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      Виктория Кондратьева
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