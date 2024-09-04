Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:35, 4 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о новом назначении Кулебы

Президент Украины Зеленский: сегодня рано говорить о новом назначении Кулебы
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В настоящий момент рано говорить о новых должностях членов правительства, которые потеряли посты в результате последней серии отставок. Так на вопрос о новом назначении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — заявил глава государства.

Он отметил, что отставки связаны с потребностью Украины в новой энергии, в том числе в области международных отношений и дипломатии.

4 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал в отставку. При этом парламент в обход процессуальных норм не стал рассматривать отставку дипломата на пленарном заседании, прервав его досрочно.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Биржевые цены на топливо в России стали расти быстрее

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше