53-летняя телезвезда показала фигуру в бикини

53-летняя телезвезда Бетенни Франкель показала фигуру в белом бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель поделилась снимками с отдыха на пляже. Соответствующие кадры опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость показала фигуру в бикини белого цвета, позируя у океана. На другом снимке предпринимательница лежала на шезлонге с бокалом в руках в слитном купальнике с бантом в зоне декольте. Франкель также надела широкополую шляпу и солнцезащитные очки.

В августе Франкель ответила хейтерам, критикующим ее фото в купальниках. Тогда телезвезда записала видео, где снялась в бикини. «Многие из вас говорят, что я слишком стара, чтобы носить бикини. Это было в моем ящике, и на нем были бирки», — заявила Франкель и повернулась к камере боком, показав крупным планом этикетки на плавках.