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10:33, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал популярную соцсеть «искажающей реальность вонючей помойкой»

Блогер Лебедев заявил, что Instagram искажает реальность с помощью алгоритмов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что популярная соцсеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) искажает реальность с помощью алгоритмов. В выпуске шоу «Ответошная», доступном во «ВКонтакте», он назвал сервис «вонючей помойкой, искажающей реальность».

По словам Лебедева, некоторые комментарии в Instagram могут скрывать для всех или для отдельных категорий пользователей. «Вы не знаете, какие еще комментарии видят другие люди. Вам показывают одну картину, другим людям показывают другую. Ни у кого нет возможности посмотреть, что на самом деле там есть», — отметил он.

Также блогер предположил, что некоторые пользователи могут вручную удалять комментарии или отправлять тех, кто пишет негативные послания, в теневой бан. «Оценивать комменты в Instagram — это последнее дело. Потому что это вонючая помойка, которая искажает реальность», — заключил он.

Ранее Лебедев рассказал о любви к советской программе «Международная панорама». Он заявил, что при просмотре сюжетов любил обращать внимание на задний план.

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      Мария Большакова
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