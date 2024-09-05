Стало известно о резком росте дохода попавшего под уголовное дело экс-замглавы МЧС

«Лента.ру»: доходы попавшего под дело экс-замглавы МЧС резко выросли за два года

В период с 2016 по 2018 год доходы попавшего под уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере экс-замглавы МЧС Михаила Барышева выросли почти в три раза. Соответствующую информацию выяснила «Лента.ру» на основе анализа поданных чиновником деклараций о доходах.

Ранее Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы МЧС Павла Барышева по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как сообщили в СК, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 миллионов рублей.

Последняя поданная Барышевым декларация датируется 2018 годом — тогда чиновник отчитался о заработанных им 9 024 131 рубле. Годом ранее аналогичный показатель составил 5 941 255 рублей. В 2016 году чиновник сообщил о ежегодном доходе в размере 2 947 924 рубля.

В то же время доход супруги Барышева за аналогичный период упал в два раза. Так, в 2016 году ее ежегодный заработок составлял 1 045 895,57 рубля, а в 2018 году — 555 742 рубля. Согласно данным декларации, на супругу чиновника в этот период также был записан автомобиль марки Volvo S70.

Кроме того, семья владела двумя земельными участками площадью 1500 и 2000 квадратных метров. Сам Барышев владел жилым домом площадью 187,2 квадратных метра, а супруга — квартирой площадью 110 квадратных метров. В 2018 году, однако, земельный участок площадью 20 соток из деклараций исчез.

В последние месяцы в центр коррупционных скандалов попало российское Минобороны. В частности, 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов — генерала подозревают в получении взятки. До этого силовики задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере.

