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09:34, 5 сентября 2024Забота о себе

Дерматолог предупредила об опасности инъекций для кожи

Дерматолог Пономаренко предостерегла от проведения лишних уколов красоты

Фото: Studio Romantic / Shuttterstock / Fotodom

Инъекции могут быть эффективным средством для поддержания молодости и улучшения состояния кожи, но, как и любое медицинское вмешательство, они несут в себе риски и должны проводиться только квалифицированными специалистами в соответствующих условиях, рассказала врач дерматолог-косметолог Александра Пономаренко. В комментарии «Ленте.ру» врач предупредила об опасности инъекций для кожи в некоторых случаях и предостерегла от проведения лишних уколов красоты.

Прежде чем соглашаться на инъекцию, например ботулотоксина, или филлеры, следует убедиться, что косметолог имеет медицинское образование, клиника — лицензию, все препараты — сертифицированы, а в кабинете соблюдена стерильность, сказала эксперт. Только так, по ее мнению, можно значительно снизить риски возможных последствий — например, инфекций, повреждения нервов, некроза тканей, миграции филлера, эффекта «замороженного лица», слепоты и многих других.

Также врач предостерегла от излишних инъекций. Например, мезотерапия при акне может быть вредной, предупредила Пономаренко.

Нельзя вводить инъекцию в воспаленные участки и высыпания, так как это только усугубит проблему. Еще один вариант, который могут предложить вам в салоне — инъекции антиоксидантов, витаминов или аминокислот. При акне они не приносят пользы

Александра Пономаренкодерматолог-косметолог

Дерматолог отдельно обратила внимание на опасность инъекций для психологического состояния пациента, так как постоянное стремление к совершенству может вызвать зависимость и неудовлетворенность своим внешним видом. «Чтобы избежать этого, практикуйте умеренность в процедурах, ведите здоровый образ жизни и ухаживайте за кожей, используя качественные уходовые средства», — подвела итог доктор.

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      Вера Владзиевская
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