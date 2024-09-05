Экс-главком НАТО рассказал о создании ХАМАС нового поля боя

Экс-главком НАТО Ставридис: ХАМАС создал новое поле боя за счет туннелей

Радикальному палестинскому движению ХАМАС удалось создать новое поле боя за счет использования подземных туннелей. Об этом заявил бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает Bloomberg.

По мнению экс-главкома альянса, такая тактика ХАМАС вместе с передовыми технологиями, улучшающими эффективность боевиков, бросает новый вызов военным в стратегическом планировании. «Войскам ХАМАС удалось создать совершенно иное поле боя, нежели традиционная борьба на поверхности», — сказал он.

Согласно опубликованным Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) документам, ХАМАС старался максимизировать возможности «туннельной войны». Группировка обучала военных сражаться под землей с использованием приборов ночного видения, секундомеров, GPS-трекеров и сложной маскировки, а также устанавливал взрывостойкие двери.

Ставридис подчеркнул, что террористы и «государства-изгои» могут пойти тем же путем, уточнив, что «самая сложная на сегодня система туннелей, предназначенных для войны», находится в Северной Корее.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва старается решать вопрос с заложниками ХАМАС и достигает определенных успехов. Также глава государства напомнил, что российское правительство выступает за решение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств.