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11:54, 5 сентября 2024Мир

Путин раскрыл работу России по освобождению заложников ХАМАС

Путин: Россия старается решать вопрос с заложниками ХАМАС

Фото: Florion Goga / Reuters

Россия старается решать вопрос с заложниками палестинского радикального движения ХАМАС и достигает определенных успехов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия старается решать вопросы с освобождением заложников в Палестине и добивается определенных результатов», — рассказал президент.

Путин также подчеркнул, что Россия выступает за решение конфликта путем создания двух государств. По его словам, это не конъюнктурная позиция Москвы, а единственный способ урегулировать «тяжелый и застарелый ближневосточный кризис».

Ранее Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда за помощь в обмене заключенными с США. Он также добавил, что важную роль в обмене сыграл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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      Максим Габриелян
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