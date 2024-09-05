Путин поблагодарил принца Саудовской Аравии за помощь в обмене заключенными

Президент России Владимир Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда за помощь в обмене заключенными с США. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие страны приняли участие в этой миссии. Например, активное участие принял наследный принц Саудовской Аравии, за что мы ему тоже благодарны, так как это привело к возвращению на родину наших граждан», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что важную роль в обмене сыграл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что обмен прошел в интересах обеих сторон и Россия всегда будет защищать своих граждан.

Ранее в МИД России заявили, что обмененные 1 августа со странами Запада заключенные, как и все остальные граждане России, могут подать на получение загранпаспорта в стране пребывания. Таким образом, в ведомстве ответили на вопрос о статусе выданных граждан России, часть из которых не имеет загранпаспортов. В министерстве добавили, что россияне могут подать заявление в любое «дипломатическое представительство или консульское учреждение в государстве пребывания» и оно «будет рассмотрено в установленном законом порядке».