Safran Seats: заявления об участии в атаке ВСУ на Ростовскую область абсурдны

Заявления об участии Safran Seats в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область, а именно о том, что проводилась настройка беспилотников, абсурдны. Причастность компании опровергла представитель французской компании Амелия Дедик-Рок в комментарии РИА Новости.

«То, что вам сказали, совершенно неверно, даже абсурдно, поскольку на нашем объекте Safran Seats GB в Уэльсе не ведется никакой военной активности», — сказала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские беспилотные летательные аппараты настраивались в Великобритании для атак по территории Ростовской области. Дипломат также отметила, что причастные к настройке украинских БПЛА компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.