«Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО MLRS в Сумской области

Армия России уничтожила пусковую установку американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Военная техника противника была выявлена в районе населенного пункта Рудневка Сумской области. По цели нанес удар российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
После поражения РСЗО средствами объективного контроля были зафиксированы следы вторичной детонации. Это свидетельствует о подрыве боекомплекта М270 MLRS.
Утром 5 сентября Минобороны России отчиталось о перехвате снаряда РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью.