Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:26, 5 сентября 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России семь дронов и снаряд РСЗО «Ольха»

МО: силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской и Курской областями

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на четверг, 5 сентября, Украина выпустила по трем регионам России семь беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд «Ольхи» и два дрона над Белгородской областью, еще три БПЛА — над Курской, и два — над Брянской областью. Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера в северо-восточной части акватории Черного моря.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели.

Минувшей ночью, в среду, 4 сентября, ВСУ также пытались атаковать Россию дронами и безэкипажными катерами. БПЛА самолетного типа сбили в небе над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. В северо-западной части акватории, кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Над Белоруссией прозвучали взрывы. Что увидели жители Гомеля в ночном небе?

      Директор российского детского дома стал фигурантом уголовного дела

      Порномодель решила за месяц переспать со 130 мужчинами

      Россиянка описала еду в Италии фразой «это просто отвратительно»

      В российском городе произошел крупный пожар

      Объемы торговли России с Китаем оценили

      Сальдо заявил об уменьшении доли украинцев в ВСУ

      Украина за ночь выпустила по России семь дронов и снаряд РСЗО «Ольха»

      В российском регионе двое неизвестных расправились с девушкой за отказ знакомиться

      Фитнес-тренер назвал причины увеличения объема талии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше