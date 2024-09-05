Украина за ночь выпустила по России семь дронов и снаряд РСЗО «Ольха»

МО: силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ над Брянской, Белгородской и Курской областями

В ночь на четверг, 5 сентября, Украина выпустила по трем регионам России семь беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряд «Ольхи» и два дрона над Белгородской областью, еще три БПЛА — над Курской, и два — над Брянской областью. Кроме того, дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера в северо-восточной части акватории Черного моря.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России. Других подробностей о случившемся там не привели.

Минувшей ночью, в среду, 4 сентября, ВСУ также пытались атаковать Россию дронами и безэкипажными катерами. БПЛА самолетного типа сбили в небе над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. В северо-западной части акватории, кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.