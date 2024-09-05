Кличко рассказал о работе воздушной тревоги в Киеве на протяжении всей ночи

Кличко сообщил о продолжавшейся всю ночь воздушной тревоге в Киеве

Воздушная тревога в Киеве работала на протяжение всей ночи. Об этом рассказал в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В столице воздушная тревога продолжается всю ночь», — говорится в публикации.

В украинской прессе сообщается, что сирена тревоги прекратила работу только в 8:30 по московскому времени.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении в результате взрывов объектов критической инфраструктуры. По его словам, был также нанесен урон башне сотовой связи и линии газопровода.