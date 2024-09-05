КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Yonhap: КНДР запустила 420 шаров с мусором в Южную Корею

КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею, границу республики пересекли 420 объектов. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Генерального штаба.

Отмечается, что шары пересекали границу с вечера 4 сентября по утро 5 сентября. 20 объектов приземлились в Сеуле.

«Поскольку [КНДР] с девяти утра снова запускает воздушные шары, мы рекомендуем населению остерегаться падающих предметов и сообщать в ближайшие воинские части или полицию в случае обнаружения упавшего воздушного шара», — сообщили в ведомстве.

Осмотр показал, что внутри шаров находились макулатура и пластиковые бутылки. Опасных веществ обнаружено не было.

10 августа южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов заявил, что КНДР снова запустила воздушные шары в сторону Республики Корея. Как известно, обе Кореи уже давно обмениваются воздушными шарами. Например, 6 июня в КНДР полетели воздушные шары с листовками и флеш-картами с южнокорейской музыкой. В ответ на это 8 июня Пхеньян отправил на Юг шары с мусором.

