Россиянину Бабкину предложили покинуть отряд космонавтов из-за насморка

Кандидат в космонавты Бабкин не сможет побывать в космосе из-за фильма «Вызов»

Кандидату в космонавты Андрею Бабкину, не полетевшему на Международную космическую станцию (МКС) из-за съемок фильма «Вызов», предложили покинуть отряд космонавтов из-за насморка. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В отряд космонавтов Бабкин пришел 14 лет назад, а до этого 14 лет проработал в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

В публикации говорится, что увольнение Бабкина может быть выгодно госкорпорации, которая таким образом хочет компенсировать дефицит бюджета. Издание сообщает, что решения Главной медицинской комиссии (ГМК) Центра подготовки космонавтов никем не проверяются.

«ГМК не принимает заключения и мнения сторонних врачей, даже из ведущих клиник, медицинских НИИ и так далее», — говорится в материале.

В октябре 2021 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность гендиректора госкорпорации «Роскосмос», назвал бесценными снятые на МКС кадры фильма «Вызов», полученные после полета на орбиту актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.