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08:58, 5 сентября 2024Россия

Крымское ополчение выдало ордер на поимку Зеленского

Шеремет заявил, что в крымском ополчении выписан ордер на поимку Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

В крымском ополчении выдали ордер на поимку президента Украины Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, символический ордер является письменным приказом без срока давности. Согласно документу, все ополчение будет прикладывать усилия для поимки украинского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность.

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      Варвара Кошечкина
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