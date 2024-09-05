Шеремет заявил, что в крымском ополчении выписан ордер на поимку Зеленского

В крымском ополчении выдали ордер на поимку президента Украины Владимира Зеленского, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, символический ордер является письменным приказом без срока давности. Согласно документу, все ополчение будет прикладывать усилия для поимки украинского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский де-юре нелегитимен, но де-факто продолжает свою деятельность.