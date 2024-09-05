Лавров сфотографировался с девушкой, мечтавшей о селфи с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил мечту девушки и сфотографировался с ней. Об этом рассказывает РИА Новости.

Уточняется, что снимок был сделан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Девушка призналась главе внешнеполитического ведомства, что мечтала о селфи с ним. «Мечты сбываются», — сказал Лавров.

ВЭФ-2024 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие организовывает фонд Росконгресс. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о важности форума для развития отношений РФ и стран Азии. По ее словам, расширение БРИКС вызывает скрежет зубов у недругов объединения.