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09:40, 5 сентября 2024Экономика

Названа многомиллиардная стоимость строительства новой верфи во Владивостоке

Костин: стоимость новой верфи ОСК во Владивостоке составит около $5 млрд

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стоимость строительства новой верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) во Владивостоке можно оценить примерно в пять миллиардов долларов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что точный объем инвестиций оценить пока сложно, так как банк и ОСК пока что «просто нашли кусок береговой линии, которая подходит по всем показателям с точки зрения глубин, доступности железной дороги и автотранспорта». Место, которое Костин не уточнил, находится практически в черте города.

«Мы даже еще не знаем, в какой степени наполнение будет, в каком объеме мы хотим производить какие-то компоненты. Поэтому очень предварительно, но нужно рассчитывать на не меньшую сумму, но пока это просто на базе каких-то прецедентов строительства верфей у нас и в других странах», — подчеркнул глава ВТБ.

Он также добавил, что название новой верфи обсуждается, но оно должно ассоциироваться с Дальним Востоком. «Вопрос самый важный, сейчас думаем над этим. Пока слишком широкий спектр [названий], чтобы говорить», — приводит его слова ТАСС.

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      Антон Похиляк
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