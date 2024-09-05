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03:10, 5 сентября 2024Бывший СССР

Названа цель кадровых перестановок в правительстве Украины

Экс-дипломат Телиженко: перестановки в правительстве Украины совершены для пиара

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целью кадровых перестановок в правительстве Украины является пиар президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший украинский дипломат Андрей Телиженко в беседе RT.

Кроме того, по его словам, таким образом власти республики хотят отвлечь внимание от провала армии в курском приграничье. Однако эти изменения не повлияют ни на что, кроме мнения украинцев о правительстве, полагает экс-дипломат.

«Люди поймут, что все, что делалось начиная с мая этого года, когда истек срок полномочий Зеленского, и заканчивая концом августа, когда истек срок полномочий парламента, — любые действия этого правительства будут считаться незаконными», — указал Телиженко.

Ранее депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые перестановки в правительстве связаны с централизацией власти Зеленским и его офисом. Она отметила, что отставки чиновников, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, говорят о серьезном кризисе управления в стране.

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      Марина Совина
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