Водителям разъяснили нюансы использования нейтральной передачи на «автомате»

NaAvtotrasse.ru: нейтральная передача полезна для роботизированной КПП

Нейтральная передача не так важна для классического «автомата» или вариатора. Однако для роботизированной коробки передач она может быть полезна. О нюансах использования «нейтрали» на АКПП пишет журнал NaAvtotrasse.ru.

На классической автоматической коробке передач нейтральный режим необходим главным образом для буксировки. Поэтому, останавливаясь на светофоре или в пробке, переключаться на «нейтралку» не стоит — это лишь быстрее износит трансмиссию. Переход на нейтральную передачу вреден и для вариатора. Постоянный перевод селектора в положение «нейтраль» спровоцирует перегрев коробки, поясняют специалисты.

Иная ситуация в случае с «роботом», обращают внимание автоэксперты. Дело в том, что сцепление на данном виде КПП управляется электроникой. Переключаясь на N-режим при долгих остановках, водитель продлит срок службы роботизированной коробки передач.

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