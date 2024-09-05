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07:29, 5 сентября 2024Экономика

Объемы торговли России с Китаем оценили

Замглавы ФТС Ивин: на Китай приходится практически 33 % внешней торговли России

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

С точки зрения объемов товарооборота с Россией Европа и Азия поменялись местами: доля западных стран уменьшилась до 12, а восточных выросла до 66 процентов соответственно. Объемы внешней торговли с азиатскими странами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин, его цитирует газета «Известия».

По словам замглавы ведомства, импорт из КНР практически полностью заменил поток товаров с Запада — оттуда везут машины, оборудование, различные электронные изделия, одежду и обувь,

«Разворот на восток — это данность, которая сохранится на долгие годы. Среди основных азиатских партнеров Китай занимает первое место — на него приходится практически 33 процентов нашей внешней торговли. В импорте эта доля еще больше — около 42 процентов», — пояснил Ивин.

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Китай занимает более 40 процентов импорта энергоносителей из России, став основным покупателем топлива, которые отказались покупать западные страны. Помимо энергоресурсов, азиатская страна закупает зерно, мясо, рыбу и товары химической промышленности, особенно минеральные удобрения.

При этом вопрос развития инфраструктуры для торговли с Китаем остается проблемным — у России полностью оборудованных пунктов пропуска, поэтому приходится использовать в работе частную инфраструктуру, одновременно реконструируя старые или возводя новые пункты.

Глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал рекордный рост товарооборота России и Китая. По его словам, по итогам 2024 года объемы двусторонней торговли могут превысить рекорды 2023 года, когда РФ и КНР достигли товарооборота в 240,11 миллиарда долларов. С начала 2024-го показатель составил 136,67 миллиарда долларов и увеличился на 1,6 процента. Подобная динамика, как считает Силуанов, поможет достичь нового максимума по итогам 2024 года.

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