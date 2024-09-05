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10:15, 5 сентября 2024Ценности

Ольга Серябкина похвасталась фигурой в мокром бикини

39-летняя певица Ольга Серябкина похвасталась фигурой в бикини на отдыхе

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина похвасталась фигурой в мокром купальнике на отдыхе. Данные фото и видео появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах, позируя в воде. Она была в бикини, включающем в себя топ с салатовыми чашками и черные трусы с заниженной талией. Также звезда добавила к образу солнцезащитные очки.

Кроме того, знаменитость снялась в номере отеля в черном слитном купальнике на тонких бретелях, уложив волосы в небрежный пучок.

Ранее в сентябре Ольга Серябкина снялась в прозрачном платье.

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      Карина Черных
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