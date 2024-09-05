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20:07, 5 сентября 2024Путешествия

Пассажирка пожаловалась на поведение мужчин в самолете и разгневала пользователей сети

Пассажирка самолета пожаловалась на неоднозначное поведение мужчин в самолете и разгневала пользователей сети. Видео случившегося она разместила в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании Flair Airlines, который следовал из Эдмонтона в Виннипег, Канада. На записи, сделанной пассажиркой, видно, как два незнакомых ей попутчика широко расставили ноги, вторгнувшись в ее личное пространство. Девушка попыталась их оттолкнуть, но мужчины не отреагировали.

В комментариях юзеры оказались разгневаны поведением мужчин. «Вам нужно было что-то сказать или позвать бортпроводника», «Он даже подвинул ногу еще ближе, когда ты его толкнула», «Я бы сразу взбесилась», — писали пользователи.

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      Марк Успенский
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