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04:24, 5 сентября 2024Мир

Посол России обвинил США в зачистке информационного пространства

Посол Антонов: США хотят зачистить информационное пространство от правды

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Россия всегда уважала выбор американцев и не вмешивалась в выборы в США, однако Демократическая партия страны санкциями против РФ зачищает информационное пространство и перекладывает на Москву ответственность за свои неудачи. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова передает Telegram-канал дипмиссии.

«Задача понятна – "зачистить" информационное пространство от "неудобной" правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние компании», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что данные санкции стали «очередным выпадом» демократической администрации в сторону РФ. Антонов также отметил, что демократы хотят свалить часть вины за свои промахи на Россию, стремясь оболгать и опорочить российские СМИ, которые предоставляют «небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ представляют из себя пример «охоты на ведьм». Он подчеркнул, что введение санкций является и «знаком качества» для российских журналистов, поскольку это показывает, что их очень боятся «вашингтонские русофобы».

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      Артём Верейкин
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