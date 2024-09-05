Посол Антонов: США хотят зачистить информационное пространство от правды

Россия всегда уважала выбор американцев и не вмешивалась в выборы в США, однако Демократическая партия страны санкциями против РФ зачищает информационное пространство и перекладывает на Москву ответственность за свои неудачи. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова передает Telegram-канал дипмиссии.

«Задача понятна – "зачистить" информационное пространство от "неудобной" правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние компании», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что данные санкции стали «очередным выпадом» демократической администрации в сторону РФ. Антонов также отметил, что демократы хотят свалить часть вины за свои промахи на Россию, стремясь оболгать и опорочить российские СМИ, которые предоставляют «небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ представляют из себя пример «охоты на ведьм». Он подчеркнул, что введение санкций является и «знаком качества» для российских журналистов, поскольку это показывает, что их очень боятся «вашингтонские русофобы».